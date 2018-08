SAD leonina confirma Jesus no Jamor

O Sporting emitiu esta terça-feira um comunicado no Twitter a esclarecer que o treinador dos verde e brancos vai orientar a equipa na partida diante do Desp. Aves, no Estádio Nacional.

"Em face das notícias vindas a público e à especulação que existe na comunicação social, a Sporting SAD informa que o treinador Jorge Jesus estará a orientar a equipa do Sporting na Final da Taça de Portugal", pode ler-se em comunicado publicado no Twitter.

Ao que o DN apurou, Bruno de Carvalho transmitiu esta segunda-feira ao treinador que este não tinha condições para continuar e que iria ser alvo de um processo disciplinar para avaliar a existência de justa causa para uma eventual rescisão do contrato.

No domingo, o Sporting foi derrotado por 2-1 frente ao Marítimo, nos Barreiros, e perdeu o segundo lugar do campeonato, que dava acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e a um possível encaixe financeiro que podia ascender a mais de 20 milhões de euros, para o rival Benfica.

No final do jogo, os adeptos do Sporting que acompanharam a equipa à Madeira manifestaram de forma veemente o seu desagrado junto do treinador e da equipa, chegando a registar-se tentativas de agressão a jogadores no aeroporto e insultos e protestos à chegada da comitiva a Lisboa e ao Estádio José Alvalade.