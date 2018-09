Sá Pinto diz que não há condições para voltar a Alvalade

Sá Pinto triste com situação atual do Sporting

Ricardo Sá Pinto descartou esta quinta-feira a possibilidade de ser o próximo treinador do Sporting, afirmando que "não estão reunidas as condições" para um regresso a Alvalade.

"Como sabem a minha ligação ao Sporting é eterna, para mim treinar o Sporting não é apenas trabalho, é mais do que isso, é uma grande responsabilidade emocional. Tudo o que conseguir no Sporting, seja sucesso ou insucesso, terá um impacto muito grande na minha vida pessoal e profissional. Nesta altura... Estou triste com o que se está a passar, não existe a estabilidade nem condições fundamentais para que volte ao Sporting. Com certeza que voltarei no futuro, mas nesta altura não", disse, durante uma visita a uma escola em Lisboa, o treinador que nesta época finda venceu a Taça da Bélgica pelo Standard de Liége.