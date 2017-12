Rui Patrício vai igualar jogos de Damas no dérbi da Luz

Pub

Guardião leonino vai atingir 436 jogos com a camisola dos leões. Luisão e Herrera dominam no Benfica e no FC Porto

Rui Patrício é, de longe, o jogador do atual plantel do Sporting com mais partidas realizadas pelo clube leonino. E na quarta-feira, no dérbi contra o Benfica, na Luz, vai atingir 436 jogos oficiais com a camisola dos leões, registo que fará que iguale a marca do saudoso Vítor Damas, o seu grande ídolo, e colocar-se no segundo lugar dos futebolistas do emblema de Alvalade com mais jogos realizados pelo clube, um ranking liderado por Hilário (453), mas que poderá ser ultrapassado pelo guarda-redes ainda nesta temporada.

Esta marca histórica (igualar número de jogos de Damas) será atingida no Estádio da Luz, no jogo da 16.ª jornada, diante do rival Benfica, na quarta-feira, às 21.30 (BTV). Isto, se Patrício, como tem sido norma, ficar de fora amanhã, no jogo da Taça da Liga, frente ao Belenenses - nesta competição Jesus costuma dar a titularidade a Salin.

Rui Patrício chegou ao Sporting em 2000, com 13 anos, depois de contratado por 1500 euros ao Marrazes, clube do distrito de Leiria. Fez a formação ao lado de nomes como Adrien e Daniel Carriço, e estreou-se pela equipa principal dos leões com 19 anos, pela mão de Paulo Bento, que o tinha orientado nos juniores. Foi nos Barreiros, num Marítimo-Sporting, a 19 de novembro de 2006, beneficiando das lesões de Ricardo e Tiago. E a estreia não poderia ter corrido melhor, pois o Sporting ganhou 1-0 e Patrício defendeu um penálti. A partir da temporada 2007-08 assumiu a titularidade nos leões e não mais saiu da baliza. São 435 jogos até ao momento - 308 na I Liga, 27 na Taça de Portugal, 11 na Taça da Liga, 2 na Supertaça, 34 na Liga dos Campeões (incluindo qualificação) e 53 na Liga Europa (também com qualificação).

Refira-se que Damas defendeu as redes leoninas durante 15 épocas, distribuídas por duas passagens pelo clube. De 1966 a 1976, e depois de representar o Santander, V. Guimarães e Portimonense, haveria de regressar a Alvalade para jogar entre 1984 e 1979. Patrício está a cumprir a sua 12.ª temporada nos verdes e brancos.

"É sempre um orgulho fazer parte da história do Sporting e estar a bater recordes junto a nomes que são ídolos e figuras incontornáveis do Sporting, como Damas. Mas o mais importante disso tudo continua a ser o nosso objetivo principal: fazer do Sporting campeão", referiu Patrício em 2015, que dois anos depois continua sem conseguir concretizar o objetivo de ser campeão pelos leões - tem três Taças de Portugal e três Supertaças.

O exemplo de Luisão

Se Patrício é um caso ímpar de longevidade em Alvalade - o segundo jogador com mais jogos oficiais disputados é o capitão William Carvalho, com 172, ainda muito longe dos 435 do guardião, e na terceira posição surge Gelson Martins, com 114 -, no Benfica há um futebolista que na atualidade bate todos os recordes. Trata-se do defesa-central Luisão, com 536 jogos realizados pelas águias e que recentemente passou António Veloso, tendo apenas à sua frente Nené, avançado que realizou um total de 578 partidas oficiais com a camisola das águias.

O brasileiro, capitão do Benfica, que em fevereiro foi alvo de uma homenagem do clube quando atingiu os 500 jogos oficiais, está a cumprir a sua 15.ª temporada pelas águias e ainda como titular no centro da defesa aos 36 anos. Luisão pode gabar-se de ter no currículo um total de 20 títulos conquistados ao serviço do clube da Luz, destacando-se seis campeonatos nacionais.

No FC Porto da atualidade, o jogador com mais jogos disputados pelo clube é o mexicano Héctor Herrera, com 170 partidas na equipa principal dos dragões - 115 na Liga portuguesa, 31 na Liga dos Campeões, dez na Taça de Portugal, sete na Taça da Liga e sete na Liga Europa. O médio mexicano, que devido ao peso da antiguidade é o atual capitão de equipa, chegou ao Dragão na temporada 2013-14, oriundo do Pachuca. Ainda realizou oito partidas pela equipa B, mas terminou a temporada como um dos indiscutíveis da equipa.

No segundo lugar da hierarquia dos portistas com mais jogos do atual plantel surge o argelino Yacine Brahimi, com um total de 142 partidas nas quatro épocas (contando com a atual) em que veste a camisola dos dragões. O africano é seguido nesta lista por Iván Marcano, 30 anos, defesa-central que está em final de contrato e que conta com 136 jogos de azul e branco.

Qualquer um dos jogadores que compõem este trio estão ainda muito longe de chegar ao top 10 dos dragões com mais jogos realizados pelo clube, num ranking liderado pelo defesa João Pinto, que fez toda a carreira de futebolista ao serviço do FC Porto, com 587 jogos. Na segunda posição surge o guarda-redes Vítor Baía (566) e a fechar o pódio o central brasileiro Aloísio (474).

Na I Liga, fora dos três clubes grandes, há também vários exemplos de longevidade. Logo a seguir a Luisão e a Rui Patrício, o jogador com mais jogos ao serviço do clube atual é Ricardo Pessoa, defesa de 35 anos que está no Portimonense desde a temporada 2005-06 (em 2012-13 esteve cedido ao Moreirense) e que já leva 425 jogos ao serviços dos algarvios.

Tarantini, do Rio Ave, é outro caso de amor à mesma camisola. Em Vila do Conde desde a temporada 2008-09, o médio de 34 anos já vai em 323 jogos e nesta época foi sempre titular nos jogos disputados pela sua equipa.

Também Cris Santos, 33 anos, já faz parte da mobília do Feirense, clube onde se estreou na equipa principal na época 2003-04 e se mantém hoje em dia, com um total de 289 jogos, apesar de passagens pela Académica, AEP (Chipre) e Asteras (Grécia).