Rui Patrício afinal está num retiro espiritual na Alemanha

Afinal Rui Patrício não está em Nápoles a fazer exames médicos, mas num retiro espiritual, na Alemanha. Há muito tempo que o guarda-redes se rendeu à prática regular de Atma Kriya Yoga, com os ensinamentos do mestre Vishwananda, que aparece na fotografia que ele publicou no Instagram, e de Ricardo Peres (ex-treinador de guarda-redes do Sporting e da seleção).

Rui Patrício foi notícia em Portugal e Itália devido a uma informação publicada por um jornalista da RAI Sports através do Twitter, que dava conta que ele estaria a fazer exames médicos no Nápoles. No entanto, pouco depois, esse jornalista revelou que era uma notícia que havia chegado de Portugal...

Rui Patrício deixou Lisboa às 7.30 horas da manhã, num voo com direção a Frankfurt, sabendo-se agora que o destino final era um retiro espiritual antes de se apresentar na seleção nacional, no dia 27.

A verdade é que o interesse do Nápoles existe e foi anunciado há cerca de duas semanas pelo próprio presidente dos napolitanos, algo que terá provocado esta catadupa de informações.