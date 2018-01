Pub

Um penálti infantil cometido por Mathieu nos descontos sobre Edinho permitiu o empate aos sadinos. Leões perdem liderança, mesmo que à condição, por culpa própria

Quando já ninguém pensava, um alívio para as costas da defesa do Sporting permitiu a Edinho ganhar a posição, sendo deois travado por Mathieu na grande área. Uma falta infantil do experiente defesa francês que castiga bastante as lacunas na finalização da formação leonina.



O jogo esteev sempre bastante inclinado rumo à baliza sadina, com os leões a terem várias oportunidades para marcar. Demoraram a assentar o jogo, mas a partir dos 20 minutos começaram a vincar a superioridade.



Primeiro Bas Dost, depois Coates e, fnalmente, Bruno Fernandes, bem assistido por Gelson, a fazer o 0-1. Pensava-se que o mais difícil estava feito...



Nos últimos minutos, Piccini ia mostrando intranquilidade e o Vitória acreditando na possibilidade de fazer mossa ao clube de Alvalade. Pedro Pinto e João Amaral por pouco não fizeram o empate.

Veja o resumo da partida:

O segundo tempo mostrou melhor as diferenças entre as duas equipas. O Sporting dominou quase de princípio ao fim e colecionou oportunidades. Coates e Bruno Fernandes atiraram ao poste, Acuña ia fazendo um chapéu de 30 metros a Cristiano que se encontrava fora da baliza, Bas Dost preferiu passar a Bruno Fernandes em vez de rematar na carreira de tiro. E como não marcou o Sporting deu esperanças ao Vitória de Setúbal e a José Couceiro que lançou Edinho aos 82 minutos. Fresco o internacional português recebeu um passe de Nuno Pinto, entrou na área isolado e foi carregado por Mathieu. Na conversão, Rui Patrício voltou a não se mexer, como tinha acontecido na Luz com Jonas, e Edinho empatou com um remate certeiro para o lado esquerdo do guardião leonino.