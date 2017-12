Pub

Médio ofensivo do Rio Ave que também estava na agenda do FC Porto vai reforçar os leões

Rúben Ribeiro vai ser jogador do Sporting. Os leões já tem acordado com o jogador do Rio Ave um contrato válido por duas épocas e meia (mais um de opção) e o médio ofensivo junta-se ao clube de Alvalade em janeiro.

O Sporting vai pagar 400 mil euros ao clube de Vila do Conde para assegurar a contratação do jogador que também era pretendido pelo FC Porto.