Rúben Ribeiro: "Quero ser campeão com esta camisola"

Médio ofensivo ex-Rio Ave fala no concretizar de um sonho

Rúben Ribeiro já posou e falou com a camisola do Rio Ave. O médio ofensivo de 30 anos, que chega do Rio Ave, diz que esta transferência é o concretizar de um sonho e que quer ser campeão.

"É a concretização de um sonho pessoal. Cheguei ao melhor clube de Portugal e quero cumprir o que me falta: sagrar-me campeão com esta camisola. Podem esperar uma atitude de leão, raça e entre-ajuda para com os meus companheiros, de forma a vencermos as etapas que se avizinham. Quero cumprir o que me falta: sagrar-me campeão com esta camisola", referiu ao site do Sporting.



"O facto de ter 30 anos não significa que já saiba tudo no futebol. De maneira alguma. Vou melhorar bastante e ser muito melhor jogador do que sou. Para um treinador, sei que a minha polivalência - extremo, médio interior, número 10 - pode ser um trunfo. Jogo onde o míster quiser. Estou aqui para ajudar", vincou.