Rúben Ribeiro já em Lisboa para reforçar plantel leonino

Rúben Ribeiro no aeroporto de Lisboa

Pub

Jogador troca Rio Ave pelo Sporting, aos 30 anos

Depois de ter feito o último jogo com a camisola do Rio Ave, quarta-feira à noite, o atacante está já em Lisboa, para onde viajou de avião na manhã desta quinta-feira, na companhia do empresário.

Rúben Ribeiro vai reforçar o Sporting por duas temporadas e meia, como já anunciou oficialmente o clube leonino no passado sábado, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O jogador, de 30 anos, deve juntar-se ao plantel de Jorge Jesus já no treino desta tarde, em Alcochete