Rúben Ribeiro estreia-se, Piccini e Mathieu regressam

Pub

William e Gelson, poupados diante do Cova da Piedade, também estão de regresso à convocatória. Encontro com o Desportivo das Aves realiza-se este domingo em Alvalade, pelas 20.15

Jesus tinha dito e a convocatória confirma-o. O plantel leonino está quase todo operacional. A exceção é Jonathan Silva que está a contas com uma paragem prolongada.



Piccini e Mathieu estão de regresso após lesão, assim como William e Gelson que foram poupados frente ao Cova da Piedade. Rúben Ribeiro, que ainda na quarta-feira defendeu as cores do Rio Ave, curiosamente diante do Desportivo das Aves, estreia-se entre os eleitos.



Tobias Figueiredo, João Palhinha, Mattheus Oliveira e Iuri Medeiros foram os preteridos por Jesus.

Eis a convocatória:

Guarda-redes

Rui Patrício e Salin.



Defesas

Ristovski, Piccini, André Pinto, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Médios

William Carvalho, Battaglia, Bruno César, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Acuña, Rúben Ribeiro e Gelson Martins.

Avançados: Bas Dost, Podence e Doumbia