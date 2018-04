Ronaldo foi ao hotel dos leões em Madrid dar força à equipa

Pub

Avançado do Real Madrid visitou os leões horas antes de a equipa de Jorge Jesus defrontar o Atlético de Madrid na Liga Europa

Aproveitando a estadia da equipa do Sporting em Madrid, por ocasião do jogo desta noite com o Atlético de Madrid para a Liga Europa, Cristiano Ronaldo visitou o hotel onde a comitiva leonina está instalada na capital espanhola para dar força aos jogadores e técnicos para a partida desta quinta-feira.

O momento foi registado pelo Sporting nas redes sociais, com várias fotografias onde se vê o avançado do Real Madrid a falar com Jorge Jesus e com os jogadores.

Sporting e Atlético de Madrid defrontam-se hoje, no Wanda Metropolitano, em Madrid, a partir das 20:05 (hora de Lisboa), em jogo da primeira mão dos 'quartos'. O segundo encontro está marcado para dia 12, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.