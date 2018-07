Ricardinho e o Sporting: "Bom para mim e para o futsal"

Ricardinho não se escondeu e respondeu a todas as perguntas sobre a mudança para Alvalade. Ontem, depois de ajudar o Inter Movistar a vencer o Levante, para a liga espanhola de futsal, o melhor jogador do mundo confirmou a oferta astronómica do Sporting e garantiu tratar-se de um convite irrecusável perante os valores envolvidos.

"Não estamos acostumados a valores assim no futsal. Com números mais baixos, não pensaria em mudar porque estou na melhor equipa do mundo, mas estamos a falar de verbas que jamais se vão voltar a ouvir no futsal. Há que o valorizar e pensar no que fazer", referiu o português, revelando que já falou com os dirigentes do Inter, com quem tem contrato até 2020, sobre a oferta do Sporting.

O português ainda não deu o assunto por encerrado, mas quase: "Estas decisões devem ser tomadas com tempo e calma. Talvez eles [Sporting] não venham na melhor hora porque os playoffs da liga estão a chegar e queremos continuar a fazer história por este clube. Talvez as pessoas do Benfica não es-tejam contentes, mas eu estou. É bom para mim, para o futsal, mas não está nada decidido."

Ricardinho explicou ainda as juras de amor ao clube da Luz. " Isso de ser benfiquista tem de ser deixado de lado quando se é profissional. Sempre mostrei afeto e respeito pelo clube onde estava e ganhei títulos, o que peço é que tenham o mesmo carinho e respeito se eu tomar essa decisão [ir para Alvalade]."

Tal como o DN noticiou ontem, o jogador, antes de acertar tudo com o Sporting, informou o Benfica sobre a proposta leonina, uma vez que sempre disse que quando regressasse a Portugal daria preferência aos encarnados. No entanto, da Luz responderam-lhe que não estariam em condições financeiras para cobrir os valores envolvidos, embora depois o Benfica tenha tentado voltar a contactar o futsalista, sem sucesso.

O melhor jogador do mundo já acertou a sua mudança para Alvalade. Será a transferência mais avultada de sempre no futsal, com os leões a pagarem 1,5 milhões de euros pela cláusula de rescisão e um milhão de prémio de assinatura a Ricardinho, que terá um salário de 45 mil euros limpos/ mês em Alvalade, durante quatro épocas.

O futsalista, cinco vezes considerado o melhor do mundo, prepara-se assim para regressar a Portugal, mas para o Sporting, depois de recentemente se ter sagrado campeão europeu de clubes numa final contra o clube de Alvalade.