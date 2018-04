Reunião entre jogadores e Bruno de Carvalho em Alvalade

Pub

De acordo com o portal desportivo, os jogadores do Sporting vão reunir na tarde deste sábado, no Estádio José Alvalade, com o presidente do clube, Bruno de Carvalho.

E segundo o Record, os primeiros futebolistas leoninos a chegar ao recinto foram Bas Dost e Battaglia, que integram a lista de jogadores suspensos pelo líder do emblema verde e branco. O encontro terá como objetivo resolver o diferendo entre as duas partes, com o intuito de que os futebolistas da equipa principal possam jogar amanhã diante do Paços de Ferreira.

Recorde-se que estava agendada para as 15.00 a conferência de imprensa de Jorge Jesus a fazer a antevisão para o jogo de amanhã com o Paços de Ferreira (20.15), mas foi adiada para as 18.00.