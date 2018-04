Reunião em Alvalade já terminou e jogadores seguiram para Alcochete

Pub

Apenas os jogadores não disponíveis para o jogo com o Paços de Ferreira saíram nos seus carros. Vai haver treino na academia

A reunião entre Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, e o plantel já terminou, tendo os jogadores do plantel seguido no autocarro para Alcochete, onde vão participar no treino marcado para esta tarde.

Não seguiram no autocarro os jogadores indisponíveis para o jogo deste domingo, em Alvalade, com Piccini, por castigo, Bruno César, Daniel Podence, Fábio Coentrão e William Carvalho, por estarem lesionados, a não seguirem com a equipa para a academia. Estes quatro atletas, deixaram o estádio nos seus automóveis e também foram para a Academia do Sporting.