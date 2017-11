Pub

Presidente do Sporting comentou no Facebook a entrevista de António Salvador, ao jornal Record, onde criticou os leões

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, não poupou nas palavras críticas à entrevista que António Salvador, seu homólogo do Sp.Braga, deu este domingo ao jornal Record. Entre muitos recados, o dirigente leonino voltou também a dirigir algumas indiretas ao máximo dirigente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ironizando com os negócios pessoais que o líder encarnado tem com António Salvador.

"Em duas entrevistas seguidas eu vejo uma do EXTERMINADOR e outra do IMPLACÁVEL!

É mais uma saga com a chancela de qualidade do futebol português.

Bom, mas mesmo bom, é estar numa tribuna o jogo todo aos gritos contra o árbitro e aos pulinhos a cada golo. A isto chama-se ELEVAÇÃO!

Mas a sintonia no futebol é tão bonita. As entrevistas pareciam copy paste uma da outra. É lindo o "amor"...

Já disse que estamos a entrar em terrenos de faxineiras, mas o IMPLACÁVEL quer continuar a cavalgar a onda. Por mim volto a dizer que os erros foram para os dois lados e não havia necessidade de tamanha fita, que dura e dura. Repito o que já disse em privado: parabéns aos jogadores do Braga pela forma como jogam contra o Sporting CP. Comeram a relva, como não via há muito, e com isso retiraram 2 pontos ao Sporting CP, que não era de todo o nosso objectivo.

Quanto a Jesus não é preciso perguntar -lhe nada, todos sabemos o que disse: "Pai, perdoa-lhes pois eles não sabem o que fazem".

Continuo a aguardar a cópia da conferência de imprensa de Salvador sobre o fora de jogo mal marcado, no jogo da 1.ª Jornada contra o Benfica, que alteraria o resultado... estaria Salvador afónico nesse dia, ou em similares contra essa mesma equipa? Como dizia o poeta "de quem eu gosto, nem às paredes confesso..."

Mas eu confesso. Até gosto do Salvador. Apenas não tenho construções de milhões a meias com ele, como tem Vieira, nem um agente em comum. E isso faz a diferença. Para mim não, mas para ele faz, de certeza. E, por isso, as conferências são feitas em conformidade com a dimensão dos negócios que têm.

Nota do autor: Depois de estar em guerra aberta com William, quem é o jogador de hoje em conflito comigo? É que eu não leio folhas organizadas de mentiras e calúnias", escreveu na sua página pessoal de Facebook.