Relações com ingleses do West Ham reatadas

Leões emitiram esta terça-feira um comunicado conjunto com o clube londrino. Possível transferência de William Carvalho para Inglaterra estava na base do desentendimento

O Sporting anunciou o reatamento das relações institucionais com o West Ham esta terça-feira, através de um comunicado conjunto com o atual 19.º classificado da liga inglesa, com o título "As relações institucionais com o West Ham Unites serão retomadas".

Recorde-se que o desentendimento entre os dois clubes teve origem na possível transferência de William Carvalho para o emblema londrino durante o verão, algo que não se veio a verificar. Contudo, essa porta poderá ter sido reaberta com as pazes entre leões e hammers.

Eis o comunicado na íntegra:

"O West Ham e o Sporting Clube de Portugal reconhecem que houve uma quebra de comunicação entre ambos, baseada em contactos entre representantes dos dois Clubes relativos a uma possível transferência de William Carvalho, e que esta foi a causa de um mal-entendido.

Subsequentemente, os Clubes mantiveram contactos positivos e o assunto agora está resolvido. Nesta base, as relações institucionais ?serão retomadas e não haverá barreiras entre ambos os Clubes, no que respeita a eventuais futuras negociações ou à possível cooperação entre ambas as Instituições.

5 de Dezembro de 2017

Sporting Clube de Portugal

West Ham United"