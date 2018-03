Regresso goleador de Dost reaproxima Sporting da luta

Pub

Após 18 dias de ausência, avançado holandês bisou frente à vítima preferida nos relvados portugueses: o Chaves, que equilibrou a partida e deu luta até ao fim, mas acabou derrotado

Ao fim de 18 dias de ausência, Bas Dost regressou aos relvados para reaproximar o Sporting da luta pelo título. O avançado holandês voltou aos golos, frente à sua vítima preferida em solo português: com um bis do n.º 28, a equipa leonina ganhou ontem em Chaves (1-2), no jogo que encerrou a 26.ª jornada da I Liga.

Frente ao emblema flaviense, a chave do sucesso é (quase sempre) Bas Dost. Os números justificam o trocadilho: o avançado holandês soma dez golos em cinco jogos contra a equipa transmontana - de longe, o seu melhor pecúlio ante qualquer conjunto da I Liga (segue-se o Boavista, com seis). Fez dois na estreia (2-2, em Chaves, em janeiro de 2017), três no terceiro duelo (4-1, em Alvalade, em maio desse ano), outros tantos no quarto (5-1, em Alvalade, em outubro), e só jejuou numa partida da Taça de Portugal 2016-17 em que o Sporting caiu eliminado (1-0).

Os dois golos de ontem, nono e décimo desta contabilidade, resolveram um jogo que a equipa verde e branca não conseguira desequilibrar até à entrada em campo do n.º 28. Bas Dost, recuperado da lesão na coxa direita que o afastou dos encontros com Moreirense, FC Porto e Viktoria Plzen (18 dias em que bem se notou a sua falta no conjunto de Jorge Jesus), voltou aos relvados ao minuto 56: bem a tempo de dar ao Sporting a vitória que o reaproximou do primeiro lugar da I Liga. O FC Porto - derrotado anteontem em Paços de Ferreira - está agora a cinco pontos de distância (e o Benfica, segundo, continua a três).

No entanto, os leões sentiram muitas dificuldades para conquistar a primeira vitória em Chaves desde 1995 (haviam perdido duas vezes e empatado quatro, desde então). O encontro foi equilibrado, com os lisboetas a terem mais posse de bola, mas os transmontanos a mostrarem mais velocidade e assertividade no ataque. Misic - estreante no (muito desfalcado) onze leonino - raramente conseguiu lançar a construção ofensiva, enquanto, do outro lado, pelas alas e com rápidas transações, a bola se aproximava da baliza de Rui Patrício.

O guarda-redes do Sporting segurou o 0-0 após um remate à queima de William (12") e um tiro rasteiro de Nuno André Coelho (54"). Pelo meio, Ricardo travou com as pernas um disparo de Gelson (32"). E só a saída de Misic, para a entrada de Bas Dost (com Bryan Ruiz a recuar para a posição 8), mexeu com um jogo muito disputado a meio-campo e longe das balizas.

Seis minutos depois de entrar em campo (62"), Bas Dost cabeceou à vontade para o 0-1 (parece estar em posição legal). E, aos 86", quando a equipa flaviense se balanceava para o ataque (já depois de Battaglia evitar, sobre a linha, o golo de Davidson), empurrou para o 0-2.

Assim assim, os transmontanos deram luta até ao fim: aos 90"+1, Platiny - que perdera a bola para Battaglia, no lance do 0-2 - reduziu a desvantagem de penálti, assinalada por falta do central uruguaio Coates sobre Djavan. E, feitas as contas, a "enorme diferença" entre 3.º e 6.º classificados de que o treinador do Chaves, Luís Castro, falava antes da partida quase só se viu num indicador: a eficácia de quem pode ter Bas Dost.