Montero: "Espero dar muito à equipa"

Sporting anunciou esta quarta-feira que concluiu a transferência do avançado colombiano de 30 anos, que já tinha representado os leões entre 2013 e 2016. Cláusula de rescisão de 60 milhões de euros

Fredy Montero foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Sporting, proveniente dos chineses do Tianjin Teda. Os leões anunciaram, através do Twitter, que "o jogador assinou um contrato válido por uma época e meia podendo este ser estendido por mais duas, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros".

O avançado colombiano de 30 anos, que chegou esta terça-feira a Lisboa, regressa assim a Alvalade, dois anos depois de ter rumado à China. É o 17.º reforço da época e o quarto garantido no mercado de inverno.

"Volto com mais experiência, com mais anos, mas com o coração intacto. Espero dar muito à equipa e oxalá corra tudo bem", disse o colombiano à Sporting TV, acrescentando: "Estou feliz, agradecido ao presidente e às pessoas que permitiram o regresso. Quero conhecer os novos jogadores e dar um abraço aos velhos conhecidos e a todo o corpo técnico. É como voltar a casa, estou feliz. Deus queira que esta seja a minha segunda metade e possamos conquistar o título. O objetivo é sermos campeões".

Entre agosto de 2013 e janeiro de 2016, el avioncito somou 94 jogos oficiais e 37 golos de leão ao peito.