Reações à decisão de Bruno de Carvalho

De Madeira Rodrigues a Beto, passando por Dias Ferreira

Pedro Madeira Rodrigues, ex-candidato à presidência

"Solidariedade com os jogadores"

"Sinceramente, não quero que haja confusão neste momento da temporada. Só posso prestar a minha solidariedade com os jogadores. É importante que todos os sportinguistas estejam com a equipa."

Dias Ferreira, ex-dirigente

"Nunca imaginei algo assim"

"Não vejo essas redes sociais, como o Facebook, mas, sinceramente, se me tivessem dito não acreditaria em tal situação, nunca imaginei algo assim. O que os jogadores fizeram parece-me algo de normal, depois da tomada de posição de Bruno de Carvalho, mas a resposta do presidente é que não estava à espera. Nunca vi isto assim em lado nenhum e estou neste meio há muitos anos, há 40 anos. Penso que é algo surreal."



Isabel Trigo Mira, Ex-vice-presidente

"É um desnorte completo"

"Isto não é compreensível, nunca tinha visto algo assim. Suspender os jogadores é uma brincadeira, algo que não pode acontecer. É um desnorte completo por parte de Bruno de Carvalho. Não posso acreditar que numa estrutura como a do Sporting não haja ninguém que o avise sobre este tipo de situações. Volto a repetir, isto que aconteceu é totalmente inadmissível e é um grande tiro no pé de Bruno de Carvalho."

Beto, Ex-capitão do Sporting

"Deviam resolver as coisas cara a cara"

"Só espero que tudo se resolva o quanto antes. O Sporting ainda está a lutar por vários títulos, como a Taça de Portugal, e o campeonato ainda está em disputa. A Liga Europa está mais complicada, mas nada está decidido. Apelo a que resolvam tudo o quanto antes, deviam resolver as coisas cara a cara. É fundamental, neste final de época, que a equipa tenha um pouco de paz."