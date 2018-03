Racing Avellaneda queixa-se de dívida dos leões

Pub

Em causa cerca de dois milhões de euros relativos à transferência de Acuña

O Sporting de Braga exigiu o pagamento de uma dívida de um milhão de euros por parte do Sporting, mas não foi o único clube a queixar-se, dado que também o Racing Avellaneda, da Argentina acusou os leões de estarem em dívida para com eles devido à transferência de Acuña, no último verão. Os sul-americanos dizem que o Sporting teria de ter pago uma prestação de cerca de dois milhões de euros em janeiro último.

"O Sporting ainda não pagou a prestação de janeiro. São quase dois milhões que estão a dever e, obviamente, vamos recorrer à FIFA se não pagarem", afirmou Miguel Jiménez, vice-presidente do clube argentino, em declarações a jornal O Jogo.

Refira-se que o internacional argentino, de 25 anos, foi a segunda contratação mais cara de sempre do Sporting, chegando quase aos 11 milhões de euros.