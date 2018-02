Pub

Presidente do Sporting com discurso inflamado na assembleia geral

"Quero aqui ficar, enquanto achar que sou uma mais-valia para o clube. Querem que saia? É hoje! Tirem-me daqui!", disse Bruno de Carvalho, este sábado, numa assembleia geral extraordinária do Sporting, que começou com mais de duas horas de atraso devido à grande afluência de sócios.

O presidente leonino mostrou-se muito incisivo contra os críticos, no preâmbulo de uma reunião magna que tem precisamente como propostas polémicas a revisão dos estatutos e um novo regulamento disciplinar intenro.

"É aqui que se perguntam as coisas, não é na internet. É aqui, não é a dar entrevistas aos jornais, como fez Rui Morgado, como fez Abrantes Mendes, é aqui!", apontou Bruno de Carvalho.

E prosseguiu: "É um clima de conspiração constante. Ditadura, dizem eles, Hitler, norte-coreano, quer ficar para sempre no clube... O presidente quer a ditadura? A ditadura quer é quem toma o Viagra! Estou farto disto, desta hipocrisia! Militância! Inteligência!"

"Não podemos ter os estatutos como temos neste clube se queremos justiça", argumentou, garantindo que "como é óbvio, tudo o que for decidido aqui, só será válido para o próximo mandato. Seja qual for o presidente. E quem for tem de dar a cara", disse. "Responsabilização. É isso que eu quero no Sporting".