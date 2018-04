Pub

Treinador do Sporting com discurso fortíssimo de apoio ao plantel e com críticas indiretas a Bruno de Carvalho

Jorge Jesus teve um discurso de fortíssimo apoio aos jogadores do Sporting após a vitória com o Paços de Ferreira e criticou Bruno de Carvalho, de forma indireta.

"O mais importante era sempre ganhar. Esta foi uma semana turbulenta, mas os jogadores, treinador e equipa técnica tiveram a consciência de que tinham de trabalhar em nome de um emblema chamado Sporting Clube de Portugal. Quem faz crescer os clubes são os jogadores, as pessoas têm de se convencer disso! Os jogadores quiseram demonstrar que estão unidos, perdemos 2-0 há uns dias, mas por acaso jogámos contra o Basileia?", começou por referir, à Sport TV.

"Agradeço esta forma afirmativa com os adeptos apoiaram os jogadores, mas essencialmente o clube. Este grupo é muito unido e ninguém nos vai derrubar. Estamos cada vez mais unidos. Não foi fácil, nunca tinha passado por uma situação destas, mas percebi que tinha de defender o clube, não direi contra tudo e todos... Estive de lado dos jogadores e tinha de haver jogo com os melhores", acrescentou.

"Só se a polícia não nos deixasse entrar em campo é que não jogávamos. Eu também não percebi os processos disciplinares. Reparem na dignidade destes jogadores, que com processos disciplinares jogaram desta forma", concluiu.