Um artigo de opinião no jornal Record, assinado pelos três membros demissionários do Conselho Diretivo do Sporting, Jorge Sanches, Luís Loureiro e Rita Matos, valeu uma resposta avassaladora de Bruno de Carvalho que apelidou os três antigos elementos do CD de "ratos e cobardes" e "vendilhões do templo".



Assim sendo, por se sentirem feridos na honra, os três antigos dirigentes decidiram avançar com uma queixa-crime contra Bruno de Carvalho com o intuito de se sentir ressarcido pelos danos causados pelas violentas críticas do presidente leonino.