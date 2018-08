Proposta do Nápoles seduz Rui Patrício. Falta convencer o Sporting

As negociações entre Rui Patrício e o Nápoles estão bastante adiantadas, sabe o DN, sendo certo que o guarda-redes já aceitou inclusive a proposta financeira dos italianos. Falta, contudo, o entendimento entre o clube italiano e o Sporting.

O interesse dos napolitanos no internacional português não é novo, mas os leões têm-se mostrado irredutíveis quanto à permanência do jogador, de 30 anos. Na próxima temporada, no entanto, o cenário poderá ser diferente, dado que o recente "conflito" entre Bruno de Carvalho e os jogadores levou a que o guarda-redes contemplasse o cenário de uma saída no final da época. Nos últimos dias, Rui Patrício ouviu então a proposta financeira por parte do Nápoles, superior a dois milhões de euros por temporada, e mostrou-se recetivo continuar a sua carreira em Itália a partir de julho, segundo fonte próxima do processo.

Do lado do Sporting há também disponibilidade para negociar um dos capitães de equipa, até porque assim poderia libertar um dos principais salários do plantel, na ordem dos 1,5 milhões de euros. Para que a transferência se concretize, no entanto, o Nápoles terá de subir a oferta que já chegou a propor na temporada passada, na ordem dos 13 milhões de euros.

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, nunca aceitou negociar Rui Patrício abaixo dos 25 milhões de euros, mas nesta altura até admite baixar um pouco as suas pretensões, embora sempre acima dos 20 milhões - ou pelos menos perante uma oferta que, mediante objetivos, atinja esses valores, segundo apurou o DN.

Essa verba não assusta o clube italiano, liderado por Aurelio de Laurentii, que nos últimos tempos tem gasto muitos milhões com o objetivo de parar a hegemonia da Juventus na Série A.

Refira-se que caso o entendimento entre todas as partes não seja possível, o cenário de saída de Rui Patrício continua em perspetiva, pois o guarda-redes internacional português tem outros clubes interessados na sua contratação, designadamente de Inglaterra e de Espanha.

No top 5 dos mais caros?

Caso a transferência se concretize por verbas na ordem dos vinte milhões de euros, como o Nápoles está disposto a colocar em cima da mesa, Rui Patrício pode entrar no top 5 dos guarda-redes mais caros da história do futebol.

À sua frente terá apenas Buffon, que foi para a Juventus, proveniente do Parma, a troco de 53 milhões de euros (em 2001), seguindo-se depois Ederson, do Benfica para o Manchester City, por 40 milhões. Neuer trocou o Schalke pelo Bayern numa transferência de 30 milhões e, finalmente, David de Gea rumou do Atlético de Madrid para o Manchester United por 25 milhões de euros.

Marco Túlio chegou

O brasileiro Marco Túlio chegou ontem a Lisboa para reforçar a equipa do Sporting. O jogador de 20 anos, ex-Atlético Mineiro, ainda não sabe se vai integrar a nova equipa de sub-23 dos leões ou se ficará no plantel principal, na próxima temporada. "Ainda vamos conversar", referiu, prometendo "muito trabalho". "Vou dar tudo e vai dar tudo certo", garantiu o médio ofensivo, que vai ficar a trabalhar com o plantel para acelerar a adaptação e fará a digressão de fim de época à China.