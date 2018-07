Foi mais uma vitória arrancada a ferros, nos minutos finais, mas teve outro sabor especial para Sporting. O emblema leonino venceu este sábado na visita ao Portimonense (1-2) e, graças ao triunfo, juntou-se ao Benfica no 2.º lugar da I Liga - 77 pontos.

Os algarvios complicaram - e muito - a vida aos lisboetas. Num jogo intenso e dividido (14-15 em remates, 48%-52% em posse de bola), conseguiram reagir ao domínio e golo inaugural dos leões: Fabrício desviou, no coração da área, para o 1-1 (42'), depois de Bruno Fernandes ter 'picado' sobre Leo, para o 0-1 (23').

No entanto, com o jogo partido ao longo de quase todo o segundo tempo, a pressão final do Sporting acabou por fazer efeito: ao minuto 89', Bruno Fernandes parou no peito e fez um remate forte e colocado, de fora da área, para o fundo das redes algarvias.

Com o triunfo (e a derrota caseira do Benfica diante do Tondela, 2-3), os leões igualaram o Benfica, no 2.º lugar da I Liga, a uma semana do dérbi entre ambos (sábado, 5 de maio, 20:30) - o FC Porto lidera, com dois pontos de avanço e um jogo a menos. Quanto ao Portimonense, continua tranquilo, no 11.º lugar, com 35 pontos.

Veja o resumo da partida:

EQUIPAS:

PORTIMONENSE: Leo; Hackman, Possignolo, Ruben Fernandes e Rafa Soares; Nakajima, Pedro Sá, Marcel (Dener, 19') e Fede Varela (Ewerton, 87'); Fabrício e Bruno Tabata (Wellington Carvalho, 78').

SPORTING: Rui Patrício; Ristovski, Coates, Petrovic e Coentrão (Misic, 68'); Gelson, Battaglia (Lumor, 85'), Bryan Ruiz (Montero, 73') e Acuña; Bruno Fernandes e Bas Dost.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto)

Golo: 0-1 Bruno Fernandes (23'), 1-1 Fabrício (42'), 1-2 Bruno Fernandes (89')

FILME DO JOGO: