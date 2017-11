Pub

Os leões receberam e bateram os gregos e asseguraram a continuidade nas provas da UEFA para lá de dezembro. Equipa de Jorge Jesus ainda sonha com o apuramento para os oitavos da Champions

O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira o Olympiacos por 3-1, em partida da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões disputada no Estádio José Alvalade. Com este resultado, os leões garantem, no mínimo, o 3.º lugar do grupo D, que dá acesso aos 16 avos de final da Liga Europa, mas ainda podem sonhar com o 2.º, que vale uma vaga nos oitavos da Liga dos Campeões.

No final de uma primeira parte essencialmente equilibrada, os verde e brancos marcaram dois golos de rajada e praticamente sentenciaram o resultado. Primeiro foi Bas Dost (40 minutos), a finalizar à ponta de lança um cruzamento de Gelson Martins. E depois foi a vez de Bruno César (43'), após ter recuperado uma bola à entrada da área grega.

Já no segundo tempo, o avançado holandês bisou (66'), ao cabecear certeiro na resposta a um canto apontado por Bruno Fernandes, e a turma do Pireu reduziu, por intermédio de Odjidja (86'), num lance inicialmente anulado por alegado fora de jogo.

Na outra partida do grupo, Juventus e Barcelona empataram a zero em Turim.

ONZES INICIAIS

Sporting - Rui Patrício; Piccini, André Pinto, Mathieu, Fábio Coentrão; William e Battaglia; Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bruno César; Bas Dost.

Suplentes - Salin, Alan Ruiz, Ristovski, Podence, Mattheus, Tobias Figueiredo e Palhinha

Olympiakos - Proto; Diogo Figueiras, Botía, Engels, Koutris; Gillet, Romao e Tachtsidis; Carcela, Pardo e Fortounis

Suplentes - Kapino, Odjidja, Djurdjevic, Marko Marin, Elabdellaoui, Vukovic e Sebá