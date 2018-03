Piccini e Bas Dost falham o clássico no Dragão

Pub

O holandês e o italiano não recuperaram de lesões e ficaram em Lisboa

O holandês Bas Dost e o italiano Piccini não foram convocados por Jorge Jesus para o clássico desta sexta-feira (20.30 horas) no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto a contar para a 25ª jornada da Liga.

Os dois jogadores não recuperaram das respetivas lesões e não seguiram viagem para o Porto. Ao invés, Gelson Martins inclui o lote de convocados apesar de se encontrar castigado, havendo ainda a esperança por parte do Sporting em conseguir que o extremo seja despenalizado do segundo cartão amarelo que viu no jogo com o Moreirense, por ter tirado a camisola após marcar o golo da vitória nos instantes finais.

Na lista, destaque para as presenças de Ristovski, Fábio Coentrão, William Carvalho e Palhinha que falharam o último jogo devido a uma gripe.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Salin;

Defesas: Ristovski, Coates, André Pinto, Mathieu, Fábio Coentrão, Lumor

Médios: William Carvalho, Palhinha, Battaglia, Misic, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Rúben Ribeiro, Bruno César, Acuña, Bryan Ruiz

Avançados: Fredy Montero, Rafael Leão, Doumbia