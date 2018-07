Piccini apontado ao Arsenal

O defesa leonino Piccini foi associado esta quarta-feira ao Arsenal. De acordo com a imprensa inglesa, o italiano é visto como uma boa alternativa a Bellerín e os gunners podem avançar com uma proposta no final da época a rondar os 20 milhões de euros.

O lateral direito do Sporting, cuja cláusula de rescisão é de 45 milhões de euros, tem sido apontado a vários clubes - já foi falado para a Juventus e West Ham. Piccini, recorde-se, chegou a Alvalade no início da época, oriundo do Bétis, e após alguma desconfiança inicial, neste momento é um indiscutível no xadrez de Jorge Jesus.