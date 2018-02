Sporting volta a vencer na compensação mas perde Gelson para o Dragão (1-0)

Pub

William Carvalho, Piccini e Fábio Coentrão não foram inscritos na ficha de jogo, devido a virose. Golo de Gelson Martins aos 90+2 garante vitória sobre Moreirense em Alvalade, para a 24.ª jornada. Extremo tirou a camisola nos festejos e viu segundo cartão amarelo

O Sporting recebeu e venceu esta segunda-feira o Moreirense por 1-0, em Alvalade, beneficiando mais uma vez de um golo em tempo de compensação para garantir uma vitória arrancada a ferros, a contar para a 24.ª jornada da I Liga.

Depois de 90 minutos sem golos, e numa fase em que os leões estavam reduzidos a dez devido a expulsão de Petrovic, um remate de Gelson Martins desviado por André Micael para a baliza dos minhotos fez a diferença (90+2').

Contudo, o extremo leonino despiu a camisola nos festejos para mostrar uma mensagem de apoio ao amigo Rúben Semedo inscrita na camisola interior, viu o segundo amarelo e consequente vermelho, o que o tira do jogo de sexta-feira no Dragão, diante do FC Porto.

Com este resultado, a formação sportinguista continua colada ao Benfica no 2.º lugar, com menos cinco pontos do que o líder FC Porto.

Onzes iniciais:

Sporting - Rui Patrício; Battaglia, Coates, André Pinto e Acuña; Petrovic; Gelson, Bruno Fernandes e Bryan Ruiz; Montero e Doumbia.

Suplentes: Salin, Lumor, Wendel, Bruno César, Misic, Rúben Ribeiro e Rafael Leão.

Moreirense - Jhonatan; Iago Santos, Aberhoun, André Micael e Rúben Lima; Boubacar e Neto; Billel, Tozé e Arsénio; Zizo.

Suplentes: Felipe Garcia, Alfa Semedo, Edno, Rafael Costa, Bruno Ramires, Dramé e Peña.