Pedro Madeira Rodrigues acusa Bruno de Carvalho de lhe preparar "uma armadilha"

Ex-candidato já previa recuo do presidente leonino

Pedro Madeira Rodrigues, candidato vencido nas últimas eleições do Sporting, que Bruno de Carvalho venceu, abordou esta segunda-feira à noite a decisão do líder leonino em convocar nova Assembleia-Geral, para dia 17, onde poderá abdicar caso as suas propostas não sejam aprovados pelos sócios. De acordo com o antigo candidato, Bruno de Carvalho preparou-lhe "uma armadilha" na última AG, salientando que a do dia 17 não passa de uma "chantagem" para com os sócios leoninos.

"Acabei de o ver voltar a envergonhar os sportinguistas e fazer uma "marcha-atrás" já expectável e pelas razões que todos conhecem. Como viu, fiz questão de estar presente no passado Sábado numa Assembleia Geral (AG) onde se iriam discutir temas da maior importância para o nosso clube, nomeadamente a mudança dos estatutos e do regulamento disciplinar. Em minha opinião e, pelo que percebi na AG, também na de muitos sócios, o "timing" para discutir este tema tão sensível não era o ideal e deveria ter sido adiado para depois do fim do campeonato. Mas lá conseguiu voltar a colocar o tema em agenda, para meu azar numa data em que estarei fora do país", começou por salientar o antigo candidato, acusando depois Bruno de Carvalho de uma "armadilha".

"Não posso deixar de pensar que obviamente o convite específico que me fez para ir à AG foi uma armadilha. Ontem, não satisfeito com as tristes figuras que fez na véspera e na sua sanha persecutória a quem não é "carneiro", como já apelidou os Sportinguistas, divulgou uma lista dos associados que concerteza quer fazer expulsar com base no novo regulamento disciplinar. Nunca tinha visto tal coisa em nenhum clube ou associação e, para quem fala em necessidade de união, estamos conversados. Foi uma atitude cobarde, injuriosa e até instigadora de violência. Esta nova novela que resolveu protagonizar, que quem o conhece já sabia como iria acabar, deixou de lado os interesses da nossa equipa principal e criou uma desnecessária instabilidade. Felizmente sei que este ano a equipa tem estado particularmente protegida dos seus voláteis estados de espírito mas são sempre situações que não ajudam. Foi apenas mais uma prova da sua imaturidade e que se põe acima dos superiores interesses do Sporting. Já todos percebemos que tudo não passa de mais uma "birra" por não ter conseguido passar na AG o que pretendia e agora faz-nos uma patética chantagem. Quando e se estiver com a equipa (que vergonha ontem não ter estado um único elemento da Direcção no Estoril) mande-lhes um forte abraço de incentivo para o tão importante jogo de 4ª feira. Pela minha parte e, por mais que me apeteça e esteja a ser solicitado só voltarei a falar depois desse jogo para não ser depois hipocritamente acusado de desestabilizador. Saudações leoninas Pedro Madeira Rodrigues PS Não faço ideia o que aconteceu à última carta que vos enviei em relação à auditoria forense mas irei sem qualquer problema reencaminhá-la para o Conselho Fiscal e Disciplinar da SAD. Não consegue mesmo pegar em mais nada sobre mim sem mentir?", considerou