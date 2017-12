Sporting empata no Restelo mas segue em frente (1-1)

Pub

Sporting defronta o Belenenses no Restelo, num jogo decisivo para a continuidade na Taça da Liga

O Sporting garantiu esta sexta-feira o apuramento para a final four da Taça da Liga ao empatar na casa do Belenenses, no Restelo, a um golo, num jogo muito complicado para os verde e brancos.

O Belenenses vendeu caro o apuramento e tiveram também muitas ocasiões para assustar Rui Patrício e nem o golo de Acuna, já no segundo tempo assustou os azuis, que empataram no lance seguinte, num autogolo de Coates.

Até final o Sporting teve de correr muito para suster a ofensiva dos azuis, mas no final fez a festa.

Eis os onzes oficiais:

BELENENSES: Filipe Mendes; Pereirinha, Gonçalo Silva, Nuno Tomás e Florent; Diogo Viana, Yebda, André Sousa e Benny; Maurides e Fredy.

SPORTING: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão; Battaglia e William; Podence, Bruno Fernandes e Acuña; Bas Dost.