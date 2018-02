Pub

Lateral esquerdo indignado com jogo de castigo por cuspidela na direção dos adeptos do FC Porto

Fábio Coentrão, lateral esquerdo do Sporting, diz-se injustiçado pelo jogo de castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina, isto após uma alegada cuspidela dirigida aos adeptos do FC Porto, no clássico para a Taça, no estádio do Dragão.

"Como é possível eu ter passado um jogo inteiro a ser insultado e agredido com isqueiros? Mais ainda: como é possível ter visto um cartão amarelo quando eu é que fui vítima de agressão por um adversário que me pôs o dedo num olho? Ter visto outro adversário a atirar a bola contra mim noutro lançamento lateral? E, para cúmulo, ter de passar por um túnel recolhido (quando me dirigia aos balneários após ser substituído) e ser sujeito a novos insultos, cuspidelas e agredido com o arremesso de isqueiros, numa clara falha grave de segurança que viola os regulamentos, porque o túnel, nestes casos, tem de ser aberto para proteção dos atletas?", disse o defesa, pedindo castigos para outros.

"Perante tudo isto só eu é que sou castigado com um jogo de suspensão? E nada acontece a quem tem estes comportamentos antidesportivos e grosseiros?", disse, apontando o dedo a um "certo senhor que tão mal anda a fazer ao nosso futebol que tem o descaramento de dizer" que Coentrão não é "exemplo para ninguém".