Leão deixou-se empatar a 3-3 em Alvalade, com dois golos 'tardios' do Astana

O Sporting confirmou a qualificação para os oitavos-de-final da Liga Europa, com um empate a 3-3 frente ao Astana em Alvalade, na segunda mão de uma eliminatória que começou com uma vitória leonina no Cazaquistão, por 3-1.

Em posição confortável graças a essa vantagem obtida fora, Jorge Jesus aproveitou para gerir alguns jogadores, conforme já tinha prometido, e lançou um onze inicial onde Palhinha e André Pinto foram as principais novidades. Coates e William Carvalho ficaram no banco, Gelson Martins nem isso (foi para a bancada).

Apesar disso, o leão demorou apenas três minutos a chegar ao golo e aumentar a vantagem na eliminatória, com Bas Dost a responder de cabeça a um cruzamento de Bryan Ruiz.

A equipa leonina entrou em modo de gestão e o Astana aproveitou para visar a baliza de Rui Patrício em algumas ocasiões. Aos 37', a equipa cazaque empatou mesmo a partida, com um golo de Tomasov na sequência de um canto, num lance em que o guarda-redes leonino fica a reclamar fora-de-jogo de um jogador do Astana por possível interferência no seu campo de ação.

Ao intervalo Jorge Jesus trocou Rúben Ribeiro por Marcos Acuña, mas foi Bruno Fernandes a dar um pontapé inspirado no resultado, aos 53 minutos, com um golaço de longa distância, na "gaveta" da baliza de Nenad Eric.

Dez minutos depois, o médio leonino bisou no encontro, após boa jogada com Bas Dost, e sentenciou por completo a eliminatória.

Jesus aproveitou para fazer estrear o jovem Rafael Leão nas provas europeias, mas foi o Astana quem melhor aproveitou a parte final da partida, tendo mesmo conseguido chegar ao empate no último suspiro do jogo (90+3'), com um espetacular remate de Shomko desde fora da área, depois de o ganês Twumasi ter reduzido para 3-2 aos 80'.

Com um agregado de 6-4 na eliminatória, o Sporting marca presença, amanhã, no sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa.

Onzes iniciais:

Sporting - Rui Patrício, Ristovski, André Pinto, Mathieu, Fábio Coentrão; Palhinha (Rafael Leão, 74'), Battaglia; Rúben Ribeiro (Acuña, 46'), Bruno Fernandes, Bryan Ruiz (William Carvalho, 60'); Bas Dost

Astana - Eric; Shitov, Postnikov, Anicic, Shomko; Beysebekov; Twumasi (Murtazaev, 87'), Majevski, Kleinheisler (Stanojevic, 60'), Tomasov; Despotovic (Shchetkin, 66')