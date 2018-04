Pub

Bruno de Carvalho na sala de imprensa responde ao pedido de demissão que veio da bancada.

Bruno de Carvalho foi à sala de imprensa do Estádio José Alvalade no final do jogo com o Paços de Ferreira. Eis a declaração do presidente do Sporting:

"Todos temos o direito de mostrar os nossos descontentamentos e fiquei vacinado depois dos assobios que ouvi relativos ao treinador Marco Silva. O que não é admissível é adjetivarem-me e se querem a demissão, existem regulamentos. Para mim, a ingratidão é música, pois soa-me a cinco violinos. Não andei na escola com eles, por isso vão chamar nomes às pessoas das famílias deles. Assobios sim senhor..."

"Continuo a achar que o post do Facebook é perfeitamente normal. Nós somos o Sporting, um clube pródigo nisto, damos liberdade às pessoas, mas não vou voltar a sofrer calado o que passei durante um ano. Enquanto achar como presidente que as pessoas devem estar informadas, continuarei a informar. Foi um post sem qualquer relevância".

"Fiquei mais indignado com o que li no jornal 'As', disseram coisas mais graves do que eu disse enquanto líder de um grupo, espero que os jogadores continuem a demonstrar que a pessoa do jorna 'As' estava enganado".

"Interessa-me é a minha relação com a minha mulher, amanhã vamos ser pais e só estou preocupado com a minha relação com ela. Mas garanto que dentro do Sporting ninguém me falta ao respeito! Os adeptos têm o direito de fazerem tudo, mas esta ingratidão e memória curta faz parte da cultura do Sporting. Estou habituado a que as bancadas centrais tenham esta atitude, serei sempre do Sporting.

"Tenho condições para continuar, pois fui legitimado duas vezes. O principal culpado de tudo no Sporting sou eu, mas não sou hipócrita e não digo mal pelas costas e bem por frente"