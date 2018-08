Reunião de órgãos sociais já começou e com Bruno de Carvalho

23 arguidos em preventiva. Advogados chocados com a decisão

Os órgãos sociais do Sporting já reúnem em Alvalade e Bruno de Carvalho marca presença no encontro, que já tinha sido anunciado na semana passada por Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia Geral demissionário, na sequência do ataque à Academia, em Alcochete, na semana passada.

O presidente Bruno de Carvalho apareceu depois de muita contra-informação. Primeiro foi veiculada a informação de que não iria marcar presença, pois não tinha sido convocado para estar presente na reunião. No entanto, Jaime Marta Soares, em declarações garantiu à entrada que o presidente do Conselho Diretivo "foi convocado na mesma hora que o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, através de um e-mail" e que o vice-presidente, Carlos Vieira, lhe tinha garantido a sua presença.