Sousa Cintra fala em período experimental e na vontade do técnico servo-croata em alterar estágio. Inácio não vai ser o sucessor. Novo treinador é apresentado até segunda-feira

Sousa Cintra revelou que o Sporting "terminou contrato" com Sinisa Mihajlovic. Na base da decisão está a vontade de Mihajlovic "querer alterar local de estágio" que faria o clube "perder 300 mil euros". Para além disto, Mihajlovic "está no período experimental", disse Sousa Cintra que garantiu que "Augusto Inácio não vai ser o treinador" que vai apresentar, seguramente, "até segunda-feira".



Sem querer revelar a nacionalidade do novo treinador disse apenas que "os sportinguistas vão gostar". E mostrou-se muito crente no sucesso desportivo. "Acredito de coração que o Sporting pode ser campeão. Vamos lutar pelo primeiro lugar, se alguém está convencido que o Sporting ficava morto com o que se passou enganaram-se todos, o Sporting vai apresentar uma equipa fortíssima."