Oficial: Iuri cedido uma época e meia ao Génova

Pub

Sporting confirmou acordo com o clube da I Liga italiana, que ficam com uma opção de compra de dez milhões de euros sobre o jogador.

Iuri Medeiros vai jogar no Génova por empréstimo do Sporting na próxima época e meia. O acordo foi oficializado esta quinta-feira pelo Sporting, que recebe um milhão de euros pela cedência. O Génova fica com opção de compra no valor de 10 milhões de euros.

No clube italiano, Iuri Medeiros vai ter como colegas de equipas os portugueses Miguel Veloso e ainda Pedro Pereira, este último cedido pelo Benfica aos italianos nesta janela de mercado.