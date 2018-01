Braga, 26/01/2018 - Realizou-se esta tarde no Estádio Municipal de Braga a Conferência de Imprensa de antecipação á final da Taça da Liga, disputada no próximo Sábado dia 27 de Janeiro. No final, contou com declarações de Pedro Proença, Presidente da Liga e de Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga. (Gonçalo Delgado/Global Imagens)

| Gonçalo Delgado