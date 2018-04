Pub

Bruno de Carvalho com publicação irónica nas redes sociais na sequência das notícias que dão incerto o lugar de Jorge Jesus no final da época

"O mundo a comemorar a Ressureição de Jesus e os jornais a quererem matá-lo...". Foi com esta publicação no Facebook que o presidente leonino, Bruno de Carvalho, respondeu às notícias do jornal A Bola e Record sobre o futuro incerto de Jorge Jesus em Alvalade.

O Sporting, recorde-se, perdeu este fim de semana em Braga e afastou-se da luta pelo título. O segundo lugar também é bastante difícil de alcançar, pelo que resta aos leões as duas provas onde ainda estão inseridos: Liga Europa (jogam esta quinta-feira com o At. Madrid) e a Taça de Portugal (estão nas meias-finais).