O "manual para burros" segundo Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho, na sequência da polémica das comissões entre empresários na transferência de Ruben Semedo para o Villarreal, escreveu no Facebook aquilo a que chamou um manual para burros, com 12 passos onde desmonta e explica as acusações de ter recebido comissões.

Aqui fica o texto na íntegra:

MANUAL PARA BURROS

12 passos para desmontar uma calúnia e difamação de comissões:

Passo n. 1 - Perceber que temos um problema!

Aqueles que perdem horas no Facebook, no Twitter, no Instagram, a ler jornais sem conteúdo e a ver programas de televisão que são verdadeiros atentados à inteligência, mas que acham que os meus posts são grandes, não devem passar deste ponto pois ninguém os obriga a estar informados.

Passo n. 2 - Encarar o problema!

Dizem, alguns aziados e os rivais, que existem comissões que são pagas para empresas minhas e de outras pessoas no Sporting CP!

Offshores, Espanha e Cabo Verde. Esta foi a ordem (até agora!).

Assim, existem ou não empresas minhas nesses ou noutros locais - a Polícia tem de investigar, pois as denúncias estão a ser públicas.

Se tiver e roubar, tenho de ser preso. Se não tiver e não roubar, quem caluniou e for sócio deve ser expulso. Se não for sócio, deve ser, tal como os anteriores, condenado na justiça pelo crime de calúnia e difamação, entre outros.

Passo n.3 - Mas e a auditoria? Do que tenho medo!

Medo tenho da estupidez humana. Mas voltando ao tema:

a) Está no nosso programa eleitoral que vamos fazer auditorias ao nosso mandato;

b) A SAD já não é como era antigamente, onde o Presidente do Conselho Fiscal era, simultaneamente, dono da empresa de auditoria. A SAD é auditada por uma das Big 5, a PwC. E têm acesso a tudo, nunca lhes tendo sido negado qualquer documento ou explicação. O próprio Conselho Fiscal é o primeiro a dizer que também a si nunca lhe foi negado nada. Agora já não se brinca. Agora trabalha-se a sério. O controlo e fiscalização é constante, e a forma transparente como damos toda a informação aos Sportinguistas (algo que nunca tinha sido feito) e a quem audita e fiscaliza, tem sido por todos apontado como um exemplo que todos os Clubes deviam seguir

c) Assim, do que tenho medo? Já disse anteriormente, mas neste caso de nada. Até ao sócio que andava a mandar informação do Sporting ao Pedro Guerra foi dada uma resposta positiva. Se alguém quiser fazer uma auditoria séria, imediata, seguindo as regras definidas pelo CF, pagando-a, pode começar já!

Passo n. 4 - Mas então e o Bruno César, o Montero, o Tanaka e o Rúben Semedo?

Está uma queixa feita pelo PPC no Ministério Público, por isso está a decorrer os trâmites normais de um processo destes. É deixar a Polícia fazer o seu trabalho. Eu estou tranquilo, até porque já expliquei estes temas vezes demais. Mas é por isto que este Manual é para BURROS!

Passo n.5 - Mas e as provas?

A SAD é uma empresa cotada em bolsa. Tem deveres muito rígidos quanto à divulgação pública de informação. Mas, se houver indícios de algo verdadeiramente e não queixas de criminosos e aziados apenas, terão acesso e podem analisar tudo.

Mas, vamos ser sérios. Que provas gostariam de ver? Os contratos? As facturas? As ordens de transferência? O quê?

Se as calúnias são de receber dinheiro de agentes, no Sporting baterá sempre tudo certo. Ou será que ainda não perceberam quando eu disse que era fácil demais roubar um clube e, por isso, tantos abutres andam à volta deles?

É esperar pelos únicos que podem concluir se existe ou não qualquer crime e ilegalidade, seguindo o rasto do dinheiro que sai do Sporting. Tudo o resto são chavões de criminosos, aziados, sonsos e hipócritas que, aproveitando a ignorância das pessoas, dizem frases lindas (ou fazem pedidos), que parecem fazer sentido quando, na realidade, não fazem sentido nenhum.

Passo n.6 - Mas se é assim, até a Polícia verificar tudo o que podemos fazer?

Na realidade a resposta seria nada, pois a Polícia pode ver o que quiser que a minha consciência está super tranquila. Mas para os que são como São Tomé, têm de ver para crer, é manter a confiança na única administração da SAD e direcção do Clube que tiveram um mandato completamente positivo. Se um Clube falido passava para um Clube de resultados positivos, e ainda dava para ser "roubado", não éramos gestores mas sim milagreiros.

Mas existem sempre as AG da SAD e do Sporting CP onde podem e devem questionar o que quiserem!

Passo n.7 - Mas nas AG só podemos falar 3 minutos...

Falso! Já disse, várias vezes, que existe um acordo entre mim e o Presidente da MAG para que qualquer sócio que queira intervir com um tema estruturado e interessante, não veja a sua palavra cortada.

É sair do conforto de casa, da cobardia do anonimato de estar por detrás de um teclado sem dar a cara, e das entrevistas parvas a jornais, e ir às AG's discutir a sério as coisas.

Apenas os cobardes e os mentirosos insistem em levar questões do Sporting para a praça pública, mas fazerem-no nas AG's, nada.

Passo n. 8 - Mas dizem que o clima nas AG's é intimidatório e eu ouço muitas pessoas a falarem do tema, e já diz o povo, onde há fumo, há fogo!

O clima das AG's nunca foi tão saudável. E eu ia a quase todas onde me quiseram bater, onde colocaram pessoas ao meu lado e da minha família para intimidar e onde me chamavam todos os nomes. Quem lá vai pode atestar! É apenas um argumento, dos cobardes sportingados, para não ouvirem a verdade em público e ao vivo. Na net, o terrorismo é mais fácil!

Quanto ao fumo e ao fogo esse é o truque da cartilha dos rivais e dos sportingados. Alinhados estão a querer passar essa imagem de "atenção que este homem nos anda a roubar!!!!". Não é fumo, é mera fumaça como dizia o meu Tio-Avô Pinheiro de Azevedo ! São truques de terrorismo de comunicação que só a ignorância vai safando. O povo quer chavões e frases curtas. As explicações a sério demoram muito tempo e aborrecem. A dúvida, apesar de ser dúvida, é mais fácil do que a verdade pois essa demora mais a explicar.

Esta estratégia já tem séculos e ainda resulta, mas os sportinguistas estão cada vez mais atentos e já perceberam que dantes sofriamos de bullying e ficávamos calados. Agora vamos à luta, e são eles que, de medo, se têm de reunir em cartilhas de mentiras fedorentas, orquestradas por vermes rastejantes.

Passo n.9 - Mas o Presidente fala demais, está sempre a fazer posts no facebook, desgasta a imagem e dá palco a quem não interessa...

Falso! Essa é a maior mentira que já inventaram e em que, até eu, fui na "cantiga".

Porque é que os nossos rivais e os aziados estão sempre a criticar por eu escrever tanto? Porque os arrumo em cada post! Porque denuncio as situações e as pessoas. Porque provo, com factos, que mentem, que são apenas pessoas que usam a calúnia e a difamação para criar ruído e suspeitas.

Eles têm pavor dos meus posts! Mas, pavor a sério, pois como não deixo passar nada, cada mentira é parada na hora.

Quero lá saber do desgaste. Eu fui eleito para trabalhar e para me desgastar! Para defender, até ao meu último suspiro, os superiores interesses do nosso Grande Amor, o Grande Sporting Clube de Portugal!

Eles atacam os posts, eles atacam a forma, mas afinal quem tinha razão em tudo o que disse nestes quase 5 anos? Eu!

Eu sou assim, é assim vou continuar! Colocarei sempre o Sporting CP à frente do meu conforto e comodidade. Vou escrever sobre cada um que ouse tentar ofender-me ou ao Sporting CP. Vou defender este Clube com todas as minhas forças, 24h por dia. Vou conseguir atingir todos os nossos sonhos e ambições.

Passo n.10 - Mas abre tantas guerras ao mesmo tempo. Assim perde o foco. Assim não está a trabalhar para sermos campeões!

Agora que se viu a dimensão do "polvo", ainda acham que era possível combater um a um? Já perceberam que o meu foco foi sempre o mesmo: criar condições para um futebol moderno, transparente e verdadeiro? Já perceberam que, afinal, não é só dentro do campo que se passam os jogos?

Abri as guerras que tive de abrir. A mim não me interessa a quantidade nem a altura, eu apenas quero poder ser campeão, e por isso vou lutar, contra tudo e contra todos, os que quiserem impedir isso de forma não limpa.

O que muitos chamam de guerras, não se deixem mais iludir. É verdadeiramente o Esforço, Dedicação e Devoção que os dirigentes deste Clube têm de ter para se atingir a tão merecida Glória! É por vocês e pelo nosso amor comum que as travo.

Não se deixem mais enganar com a manipulação das palavras.

Passo n.11 - Então o que podemos nós fazer perante tudo isto que se anda a passar?

a) Distinguir os Sportinguistas dos sportingados;

b) Não ir nas cartilhas feitas por burros e para burros;

c) Começar a dar nomes e caras a quem dentro do Sporting CP nos quer mal;

d) Deixar de ouvir programas para ignorantes ou de ler jornais que nem para papel higiênico servem;

e) Ir às AG's;

f) Manterem-se Unidos e Coesos numa militância que exige cada vez mais superação e dedicação.

Nunca nada nos foi dado! Tudo sempre foi conquistado com muito esforço! Apenas juntos conseguiremos derrubar as constantes barreiras que nos colocam pela frente, e que nos vão afastando dos nossos objectivos.

Exigimos aos nossos atletas, treinadores e dirigentes Atitude e Compromisso, e temos de fazer o mesmo. A cada dia, a cada hora, temos de não andar aos tiros dentro de casa, para não cairmos na cartilha dos aziados, mas forçando para que o Ministério Público, o Governo e quem manda no futebol, leve até ao fim e com as máximas consequências, as investigações que estão a ser feitas. Doa a quem doer! Temos de ser nós a lembrar todos os dias que não aceitamos mais que situações como os vouchers, os emails e os favorecimentos vários continuem sem castigo exemplar.

Passo n.12 - Ok Presidente, isto é tudo muito bonito mas o que me diz a esta história do Catió Baldé e do Fouto? Andaram ao soco por causa de comissões que lhe pagam a si? Você fala bem mas foi apanhado. Confesse lá!

Ui. Que agora é que foi! Estou a brincar.

Sinceramente, andamos a falar, faz dias, de dois agentes que quiserem bater um no outro. O meu vizinho Manel e o Tozé também andaram à pancada faz 4 dias... serei eu o culpado?

Mas eu quero lá saber de quem anda a bater em quem e do diz que disse!

A mim, uma fonte nada fidigna, disse-me que o Catió acusa o Zahavi de o ter roubado na transferência do Bruma, mas parece que afinal perdeu em tribunal ou deu razão a este. Afinal, quantas pessoas enganaram Catió na transferência do Bruma? Este homem anda sempre a ser enganado, o que me dá pena.

A mim, outra fonte nada fidedigna, disse-me que o Catió Baldé tem uma infraestrutura desportiva na Guiné digna de se ver, e cujo investimento teria sido de milhões. Até me disse que o mesmo andou a trocar emails com LFV para o ajudar na mesma. Eu não acredito em nada disto. É mentira de certeza. Um homem, sempre enganado, não teria dinheiro para isso e não podia andar a fazer como o Marco Paulo, a enviar para LFV os mesmos pedidos que fazia ao Sporting.

Eu não dou credibilidade nenhuma a estas fontes nada fidignas, e acho que o Catió teve o azar de, por acaso, o CM ter aparecido no local exactamente no momento em que se confrontava fisicamente com o Fouto. É o azar dos Távoras! Coincidências da vida!

Agora é um diz que disse que diz que fez... Boa! Uns têm escutas, outros emails, outros vouchers, outros ainda coisas que estão para sair, e eu ando a ser alvo de programas por calúnias de um criminoso e por um diz que disse que fez mas não fez!

Está tudo doido? Mas afinal que prova existe, seja lá do que for do que andam a insinuar, para que eu tenha de provar seja o que for, ou saber que uns idiotas andam horas e horas a escrever artigos de opinião e a palrar na TV?

Um mandato absolutamente inóquo? O diz que disse? Calúnias? Difamações? O que existe?

Sobre este assunto das comissões do Rúben Semedo, ou seja lá quais forem, perdoem-me a franqueza, mas que se lixem os intervenientes destas histórias que nunca o foram.

Venha de lá a investigação da Polícia, pois tudo o resto é apenas para esconder o que de verdadeiramente grave se passa no futebol e que muitos querem esconder à força.

Na realidade, o melhor comentário é:

Bardamerda para as comissões!

No final deste manual, ou está curado, ou deve procurar apoio mais especializado, ou é melhor trocar de Clube.

Espero ter ajudado, pois o meu lema é servir!