Pub

Treinador leonino, bastante desalentado com os dois pontos perdidos no Bonfim, fala de um golpe duro e cruel, das muitas ocasiões desperdiçadas para fazer o 2-0 e do penálti bem assinalado

Jorge Jesus não escondeu a frustração por perder dois pontos nos descontos na casa do penúltimo classificado.



"É um golpe duro para todos. Numa jogada completamente fora de perigo, que acabou por ser perigosa, tivemos um momento de desconcentração, num jogo dominado sempre pelo Sporting. Tivemos várias ocasiões para fazer o 2-0 e não fizemos, o V. Setúbal durante noventa minutos teve uma bola do João Amaral e teve o penálti, de resto não nos criou problemas. Mas o futebol é isto, o futebol não é quem joga mais, é quem faz golos. Podíamos ter feito vários golos e na última jogada do desafio sofremos o empate. Não é fácil empatar, quanto mais empatar no último lance do jogo", disse o técnico.



Quando lhe foi pedido para explicar mais em pormenor por que razão os leões esbanjaram dois pontos, Jesus deu uma explicação técnica: "Mau posicionamento da última linha. Uma coisa que raramente acontece nestes quatro jogadores, mas enfim. Bola que ia para fora, foi colocada na frente e pronto. O penálti foi bem assinalado. Não há fora de jogo, o penálti parece-me também que existe, portanto se temos de estar chateados com alguém é connosco."



A finalizar o impacto da igualdade concedida no Bonfim: "O impacto deste empate é que perdermos dois pontos. Se o FC Porto passar para a frente, pronto, fica à frente. Não merecíamos perder estes dois pontos, mas o futebol é cruel. Empatámos um jogo que durante noventa minutos não nos apresentou razões para empatarmos."