Nuno Saraiva responde a Rui Vitória: "E o burro sou eu?"

Diretor de comunicação do Sporting reagiu este sábado às declarações de Rui Vitória, que afirmou não ter sido ele a começar a guerra de palavras entre os treinadores dos três grandes.

Numa publicação na sua página de Facebook, o diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, veio responder ao facto de Rui Vitória ter afirmado, sexta-feira, em conferência de imprensa, que não foi ele que iniciou a guerra de palavras entre os treinadores dos ditos três grandes do futebol português. O dirigente partilhou declarações antigas do treinador do Benfica, para as contrapor com as atuais.

Mostrando imagens de duas notícias de 2015/16, em que Rui Vitória dizia que na sua "lista de prioridades" Jorge Jesus estava atrás de "um vendedor de pipocas" ou referia, antes de um dérbi, que seria um jogo de "uma equipa" (a sua) "contra onze jogadores", Nuno Saraiva juntou-lhes as declarações de sexta-feira, em que o técnico do Benfica disse "da minha parte houve e haverá sempre respeito". "E o burro sou eu?", questionou, então, Nuno Saraiva, de forma lacónica.