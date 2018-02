Nem um link. Nuno Saraiva reforça: boicote estende-se às plataformas digitais

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting

Pub

Diretor de comunicação leonino usou as redes sociais para esclarecer alcance do boicote pedido por Bruno de Carvalho

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, reforçou este domingo o pedido de boicote aos media portugueses feito pelo presidente leonino Bruno de Carvalho no final da assembleia geral de sábado e acrescentou ainda à dimensão desse boicote as rádios e a consulta ou partilha de links nas plataformas digitais.

"Os Sportinguistas falaram e disseram que querem o Presidente a mandar e não grupos e grupinhos que gravitam à sua volta. Deram confiança, respeito e mostraram gratidão. Mas pediram mais, pediram para que se comece a respeitar, de vez, a Grande Instituição que é o Sporting CP. Pediram ao Presidente e à sua comunicação que não se desgaste e que não ligue a uma CS cheia de vícios, esquemas de manipulação, onde o terrorismo comunicacional ganha cada vez mais peso. A esse apelo o Presidente respondeu afirmativamente, mas dizendo que para isso necessita da militância dos Sportinguistas em 3 aspectos fundamentais: jornais, tvs portuguesas e programas de debate desportivo - claro que aqui se incluem rádios e divulgação nas plataformas digitais de links desses mesmos OCS", escreveu no Facebook.

Segundo o antigo jornalista e ex-subdiretor do DN, "não se trata de nenhum ataque à liberdade de imprensa que respeitamos e prezamos acima de tudo. Trata-se, isso sim, de um exercício de legítima defesa dos interesses do Sporting CP."