Diretor de comunicação do Sporting diz que pedido de desculpas não chega

"O PS já o despediu ou vai continuar a fingir que se pode insultar 3,5 milhões de portugueses sem que haja consequências?", pergunta hoje Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, num regresso à publicação colocada por lapso na conta oficial do PS em que se comentava uma declaração do presidente leonino.

O caso tem dois dias e levou o PS a fazer um pedido de desculpas. Por breves momentos, e ainda quando decorria o discurso do máximo dirigente leonino, surgiu a seguinte frase no Twitter do partido: "Assustador: Eu não sou daqueles que dorme com um olho aberto. Eu quando durmo tenho os três olhos fechados".

O tweet foi de pronto apagado e levou mesmo a um pedido de desculpas por parte do Partido Socialista: "Por lapso, foi publicado nesta conta um twett que se pretendia publicar numa conta pessoal. O PS pede desculpas ao Sporting Clube de Portugal, aos seus adeptos e ao seu presidente".

Só que hoje Nuno Saraiva voltou ao assunto, agora no facebook, para exigir a demissão do funcionário do PS que cometeu o lapso. "Já passaram dois dias e, tirando as desculpas de mau pagador penitenciando-se "pelo lapso", não há notícia de que algo tenha acontecido ao funcionário do PS que fez um tweet no Twitter oficial do partido, a insultar o Sporting CP e o seu Presidente", escreveu no Facebook.

O diretor de comunicação do Sporting diz ter a informação de que o autor do engano é um "godinhista que nunca ultrapassou o facto de Bruno de Carvalho ser Presidente do Sporting CP".

Entretanto, também Bruno de Carvalho foi ao Facebook dizer ter estado a ler sobre o significado do nome Terceiro Olho". O presidente do Sporting partilha o texto, dedicado aos "paineleiros falsos púdicos".

E remata: "O terceiro olho é, portanto, o olho da sabedoria, aquela que emerge da experiência de uma vida plenamente vivida, possibilitando assim uma visão crítica de tudo."