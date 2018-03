Nuno Saraiva: "E assim se cumprem alguns desígnios obscuros do futebol português"

Pub

Diretor de comunicação do Sporting queixa-se de vários lances de arbitragem no jogo contra o FC Porto e tece críticas ao CD da FPF por causa do castigo de Gelson Martins. Diz ainda que o clube de Alvalade não manda e-mails, nem atrasa faturas

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, não poupa críticas à arbitragem de Artur Soares Dias no Dragão. "E escusam de vir com a conversa de que somos calimeros ou de que promovemos choradinhos para justificar as derrotas. Nada disso! A única coisa que exigimos é respeito e igualdade de tratamento com os nossos rivais", diz.

"Agora a frio, até porque o tempo é sábio e, por isso, bom conselheiro.

No Dragão, ficou mais uma vez claro que, no futebol, não basta sermos melhores. E ontem fomos! Demonstrou-se que é fácil não ver penáltis evidentes a favor do Sporting CP e que é facílimo mostrar cartões aos nossos jogadores, enquanto que outros passeiam alegremente a sua impunidade pelos estádios portugueses.

E escusam de vir com a conversa de que somos calimeros ou de que promovemos choradinhos para justificar as derrotas. Nada disso! A única coisa que exigimos é respeito e igualdade de tratamento com os nossos rivais.

Vamos por isso a factos das últimas jornadas que, quem for sério e intelectualmente honesto, não pode deixar de reconhecer como queixas justas.

No Sporting vs Feirense houve um golo ilegalmente anulado ao Doumbia com manifesta violação do protocolo do árbitro; no Tondela vs Sporting houve um penálti a nosso favor sobre Mathieu que todos os especialistas em arbitragem afirmaram que ficou por assinalar; no Sporting vs Moreirense a escandalosa expulsão do Petrovic e a gritante dualidade de critérios na amostragem de cartões amarelos; e ontem, além dos cartões que ficaram no bolso para um dos lados - assim de repente lembro-me de Maxi Pereira, Sérgio Oliveira e Herrera - há o penálti sobre o Doumbia aos 17' minutos, com o resultado ainda em 0-0, o que poderia ter mudado por completo a história do jogo.

Aliás, o árbitro que ontem, após indicação do VAR, não viu esta grande penalidade, foi o mesmo que na meia-final da Taça da Liga, onde esteve como VAR, também não quis ver um penálti claro sobre o Bas Dost cometido por Danilo.

Os árbitros erram? Seguramente, tal como os treinadores, os jogadores ou qualquer outro ser humano. A diferença é que quando erram, os segundos pedem desculpa e são penalizados. E ontem até errámos ao falharmos pelo menos três oportunidades flagrantes de golo. Já os primeiros, vestem a capa da infalibilidade e continuam a apitar como se nada fosse.

E assim, fácil, se cumprem alguns desígnios obscuros do futebol português. E tudo porque não mandamos emails nem atrasamos faturas para tempos de maior liquidez.

P.S. Ontem também não tivemos o Gelson no Dragão. E se este processo teve um mérito foi o de mostrar que o professor Meirim é um autêntico bluff, enquanto jurista e professor de Direito. E porquê? Simples, permitiu que todo o seu Conselho de Disciplina desmantelasse os argumentos de uma tese de doutoramento, que ele próprio orientou, em que se sustenta o caráter suspensivo dos recursos como aquele que foi apresentado após a expulsão do jogador na passada segunda-feira.

Seja como for, e perante tudo isto que se tem passado - e tudo aconteceu numa sequência infernal nos últimos 4 jogos - desenganem-se os que acham que nos derrubam e derrotam. Resistiremos, orgulhosamente, a tudo, por mais habilidosos que sejam os que nos querem afastar de um caminho que, a muito curto prazo, será certamente de Glória!

#FeitosDeSporting"