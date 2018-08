Novas medidas de segurança para esvaziar fundamento das rescisões

Num dia que terminou com uma reunião inconclusiva dos órgãos sociais, com Bruno de Carvalho presente (ver caixa), o Sporting anunciou ontem um conjunto de medidas de reforço da segurança do Estádio de Alvalade e da Academia de Alcochete que passam, entre outras, pelo alargamento do sistema de videovigilância e reforço da equipa de segurança do centro de treinos na sequência dos "gravíssimos acontecimentos" da semana passada. Além disso, foi suspenso o apoio à claque Juventude Leonina.

Os juristas ouvidos pelo DN consideram que, com este conjunto de medidas, o Sporting procura antecipar-se à eventual apresentação de rescisões com justa causa por parte dos jogadores. Um especialista em direito desportivo que preferiu o anonimato esclarece que os leões estão com isto a "mostrar que estão a tomar medidas para zelar pela segurança dos atletas", precisamente "para antecipar um cenário de rescisões", embora o mesmo jurista reconheça que "teria sido sensato que estas medidas tivessem sido tomadas no dia seguinte" às agressões em Alcochete.

António Garcia Pereira, especialista em direito ao trabalho, concorda com o significado da atuação do Sporting, mas tem uma opinião diferente quanto aos efeitos: "É indiscutivelmente uma tentativa desesperada, tardia e ineficaz para retirar o fundamento à justa causa para a rescisão de contrato dos futebolistas."

É que, na prática, um dos fundamentos que os jogadores podem invocar para rescisão com justa causa é precisamente a falta de segurança no trabalho, estando em cima da mesa o apontar do presidente Bruno de Carvalho como autor moral das agressões de que foram vítimas na Academia, tendo por base tudo aquilo que o líder leonino disse nos dias anteriores. Um especialista de direito desportivo consultado pelo DN garante que, apesar de todos os factos que são do conhecimento público, "até ao momento, nenhum facto foi imputado ao Sporting", razão pela qual aponta: "Num eventual processo de rescisão teria sempre de ser o jogador a provar a existência de responsabilidade do clube nos factos registados, o que será sempre de prova complicada."

Lúcio Correia, professor de Direito Desportivo, não quis pronunciar-se sobre este caso em concreto e, ao DN, recordou que "são motivo para a rescisão por justa causa todas as situações que de modo grave, doloso ou negligente por parte da entidade empregadora põe, de forma irremediável, em causa a continuidade do contrato de trabalho". Nesse sentido, considera que a apreciação da existência de justa causa "depende da fundamentação" de cada um dos jogadores.

Jogadores têm de fazer prova

Garcia Pereira reafirma que as medidas agora adotadas pelo Sporting são "tentativa de retirar fundamento" aos argumentos a apresentar pelos jogadores, o que em sua opinião não faz sentido: "Seria o mesmo que um empregado roubasse património do clube e depois viesse dizer que a partir daquele momento não voltaria a fazê-lo... Não seria por isso que deixaria de haver motivo para justa causa para a rescisão."

Já o especialista em direito desportivo que falou ao DN sob anonimato considera que numa argumentação para a rescisão de contrato "todos os antecedentes" às agressões de terça-feira seriam igualmente fundamentais.

Aliás, essa ideia é expressa por Garcia Pereira, que descreve todos os fundamentos plausíveis para a defesa dos jogadores. "É preciso ter em conta também o que aconteceu ainda no Estádio dos Barreiros, após o jogo com o Marítimo, no aeroporto do Funchal e na garagem dos jogadores de Alvalade, um local de acesso restrito", explica, acrescentando que "com todo este contexto era previsível que surgisse uma atuação como a que aconteceu na terça-feira na Academia, embora sem esta gravidade, mas nenhuma medida de segurança foi adotada, não houve policiamento nem uma demarcação e condenação pública por parte da direção" a seguir ao Funchal. Neste sentido, Garcia Pereira considera que, tendo em conta os dados que existem, "houve violação dos deveres de segurança e saúde no trabalho".

No entanto, o especialista em direito desportivo contactado pelo DN lembra que, em tribunal, o Sporting poderá sempre questionar "por que razão os jogadores, sentindo-se ameaçados, não requereram medidas de proteção especial". Este jurista considera que este é um caso complexo e que "em tribunal teriam de ser os jogadores a apresentar provas inequívocas para obter a justa causa para a rescisão contratual".

Até à hora do fecho desta edição, nenhum jogador tinha apresentado pedido de rescisão. Ao que o DN apurou, alguns dos jogadores estrangeiros que já rumaram aos seus países vão reunir-se nas próximas horas com os advogados para avaliar as respetivas situações. Garcia Pereira explicou ao DN que os atletas têm 30 dias a partir da data das agressões na Academia para formalizarem o pedido de rescisão.