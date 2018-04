Pub

Treinador do Sporting explica que o plantel passou "com nota de excelência" a turbulência verificada na passada semana e mostra-se esperançado em reverter o 0-2 que trouxe de Madrid. William não joga

Jorge Jesus mostrou-se nesta quarta-feira esperançado na recuperação da desvantagem de dois golos que trouxe de Madrid e que motivou a guerra interna que ainda se vive em Alvalade.



"Acredito que temos a possibilidade de sonhar. Ninguém pensava que a remontada era possível num jogo de Champions e aconteceu. Tenho confiança na qualidade da equipa. Espero que alguns jogadores do Atlético tenham erros e que a equipa do Sporting possa aproveitar", começou por dizer Jesus.

Em seguida o técnico foi questionado sobre a possibilidade de os jogadores entrarem em campo com medo de errar. "Essa é uma pergunta interessante, tanto o treinador como os jogadores isso não se coloca, sabemos todos que faz parte da nossa profissão. Estamos sujeitos ao erro e à crítica. Muitas das vezes, nas nossas carreiras, vamos errar e, por isso, estamos sujeitos à crítica. A diferença entre os jogadores dos melhores clubes e clubes menos bons é mesmo isso, a forma natural com que encaram estas coisas"

No final do jogo contra o Paços de Ferreira, Jesus disse que estava do lado do Sporting, ou seja do lado dos jogadores. Na conferência desta quarta-feira teve a oportunidade de expicar se isso significa se está contra Bruno de Carvalho: "Estamos aqui para defender o Sporting, que é mais importante do que tudo. Falo do treinador, jogadores, presidente e massa associativa. Está a resposta dada."

Jesus teve ainda tempo para elogiar Oblak, o qual treino no Benfica, e disse que o esloveno e Rui Patrício são "dois dos cinco melhores guarda-redes do mundo".

William Carvalho, que se lesionou precisamente em Madrid, não joga ao passo que Piccini está em dúvida. Fábio Coentrão e Bas Dost estão lesionados.