Treinador projetou a final com o V.Setúbal, não esquecendo também a vitória sobre o FC Porto na meia-final, após grandes penalidades

Jorge Jesus, treinador do Sporting, perspetiva dificuldades para a final da Taça do Liga, este sábado, diante do V.Setúbal. O técnico quer ganhar durante os 90 minutos, mas tal como na meia-final diante do FC Porto, tem trabalhado também as grandes penalidades. Recordando esse jogo com os dragões, em que mandou Nélson Pereira, treinador de guarda-redes, para trás da baliza, o técnico foi perentório na resposta sobre esse tema.

"Jorge Jesus é um treinador que faz tudo para ganhar, não me vou alongar muito mais sobre esse tema. Todos sabemos que em caso de empate há as grandes penalidades e trabalhamos para esses casos. Já disse que quando se ganha não é um fator sorte, é um fator de qualidade, de quem marca e de quem pode defender. O Sporting tem neste momento um dos melhores guarda-redes do mundo, que tem alguma queda para as grandes penalidades", disse o treinador, que foi confrontado também com a hipótese de poder retirar um jogador do V.Setúbal para que o jogo se tornasse mais fácil.

"Talvez tirasse o Gonçalo Paciência, está a atravessar um bom momento, vai crescer muito, tem projeto de um futuro grande ponta de lança", salientou.

Quanto ao jogo propriamente dito, o técnico perspetiva dificuldades frente aos sadinos, mas espera sair vencedor. "Pela parte que me toca, como finalista, não foi fácil chegar aqui, nem para o Sporting nem para o V. Setúbal. O que queremos, como é óbvio, é sair daqui vencedores, embora o Vitória também assim o deseje, até porque têm uma boa equipa, o que não facilitará a nossa tarefa", confessou, elogiando o facto de na final estarem dois treinadores portugueses, ele e José Couceiro. "Os portugueses são os melhores do mundo, antecipam as coisas primeiro que os outros.".