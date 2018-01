"Não sei se o plantel do Sporting é melhor do que o do FC Porto"

Pub

O Sporting recebe nesta noite o Desportivo das Aves, estando em confronto duas equipas que se apuraram na semana que passou para as meias-finais da Taça de Portugal.

Jorge Jesus respondeu a apenas uma questão sobre a equipa liderada por Lito Vidigal, que hoje vai estar fora do bando por ter sido expulso a meio da semana em Vila do Conde.

A conversa derivou para assuntos de mercado, afinal este é o mês em que se podem contratar ou transferir jogadores, e o treinador foi mesmo questionado se tinha opinião sobre qual seria o plantel mais forte, entre o que comanda e o do FC Porto, se não surgissem mais mexidas até final do mês. Jesus deu uma resposta rápida e passou à frente, vincando que está agradado com o que tem ao dispor. "Não sei se o plantel do Sporting é melhor ou pior do que o do FC Porto. O que sei é que o Sporting tem um bom plantel, estamos a trabalhar para isso. O presidente tem estado em completa sintonia com a estrutura do futebol. Procuramos o melhor para o Sporting, dentro das nossas capacidades. Nos nossos rivais, os treinadores é que têm de saber o que têm. Eu estou muito feliz com o que tenho", referiu Jesus, que até cometeu uma gafe quando se referia aos reforços. O técnico disse que em Portugal nenhuma equipa "tinha mais jogos feitos do que o Sporting", que leva 32. No entanto, o treinador dos verdes e brancos esqueceu-se do Sporting de Braga, que ontem cumpriu... o 34.º encontro oficial na presente temporada.

Depois, a revelação. "O Rúben Ribeiro conhece o Sporting e o campeonato português, os outros dois vieram praticamente de férias. O Wendel não jogava há quase um mês, o Misic, na Croácia, quase a mesma coisa. Não vou inventar nada, não vou meter o Rúben a guarda-redes. Vai jogar onde jogava no Rio Ave, como ala ou segundo avançado por aí. Está convocado", anunciou.

Ainda sobre o mercado, foi perguntado a Jesus se o Sporting ganhava peso a contratar por o ter a treinador. "O que sei é o que os jogadores dizem, mais ninguém tem capacidade e conhecimento para julgar um treinador", disse, para numa questão diferente explicar a razão pela qual Wendel está em Alvalade e não outro sítio qualquer. "O Wendel tem 20 anos, se as grandes equipas o quisessem não estava aqui. Tem talento para se ir formando com as exigências do Sporting, não é um jogador para o imediato, como não é o Misic", sublinhou, dando a ideia de que só tem mesmo um reforço neste mercado de janeiro, Rúben Ribeiro.

Quem se tem mostrado um verdadeiro reforço, na aceção da palavra, é Bruno Fernandes. Jesus não deixa de se mostrar satisfeito com a evolução do médio. "Quando partimos para a contratação do Bruno sabíamos que era um jogador que estava à procura do seu espaço. Nenhum grande de Itália ou de Portugal olhou para ele. Ele está a revelar-se, tem conteúdos diferentes do normal, mas ainda tem muito que crescer. O jogador vai aprendendo treinando e vai potencializando o seu talento com o treino, o Bruno está a crescer de jogo para jogo. Tem coisas, durante o jogo, em que demonstra que é um jogador acima da média, na minha opinião."

Para o jogo desta noite, Jorge Jesus revelou que, com exceção de Jonathan Silva, tem o plantel quase todo apto, querendo isto dizer que Piccini e Mathieu têm boas possibilidades de voltar ao onze. No banco visitante estará o professor Neca a comandar o Desportivo das Aves, devido ao castigo de Lito Vidigal. O professor Neca era mesmo o técnico dos avenses na última visita a Alvalade e... arrancou um empate sem golos diante do Sporting de Paulo Bento.