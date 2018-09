"Não é razão para o Rui Patrício virar as costas e ir embora"

A rescisão de contrato de Rui Patrício, alegando justa causa, deixou Joaquim Carvalho, antigo guarda-redes do Sporting, num "dilema", afinal foi ele quem descobriu o até agora capitão leonino no Leiria e Marrazes, em 1999, e o levou para Alvalade. "Tenho uma grande amizade e admiração pelo Rui, mas também sou muito sportinguista e é por isso que estou num dilema", admitiu ao DN o dono da baliza dos leões na década de 60, atualmente com 81 anos.

"O Rui decidiu pela cabeça dele, mas acho que não percebeu bem a situação... não pode ser por o presidente lhe chamar menino mi-mado que avança para a rescisão! Olhe, no meu tempo houve diretores do futebol que me trataram muito mal e tive de aguentar... não é razão para virar as costas ao clube e ir embora", acrescentou Carvalho, admitindo que os seus tempos de jogador "eram diferentes", pois quem fizesse uma coisa dessas "era logo apelidado de revolucionário".

Joaquim Carvalho ainda não falou com Rui Patrício desde que o guardião apresentou a rescisão, mas considera que o número um dos leões "tinha uma vida excecional" no Sporting e deixou-lhe um aviso: "Não sei se será feliz noutro clube, ainda por cima sai zangado."

As agressões de que os jogadores foram vítimas em Alcochete não deixaram Carvalho indiferente, mas o antigo guardião deixou uma questão: "Mas foi o presidente que teve alguma culpa por aquela invasão?"

A admiração por Rui Patrício, contudo, está sempre presente em cada palavra de Joaquim Carvalho, que não esquece o facto de o jogador lhe ter dado uma camisola e umas luvas no dia em que fez 81 anos, precisamente no dia do Sporting-FC Porto, em Alvalade, para a Taça de Portugal. "Sei que ele agradece muito ao clube e que é sportinguista", adianta, revelando as palavras que diria a Rui Patrício nesta altura: "Dir-lhe-ia que fez mal em rescindir, mas, se ele me respondesse que era aquilo que tinha de fazer, tinha de respeitar a sua decisão. Sei que ele sofreu muito nos últimos tempos, vi-o a chorar no Jamor. Sentiu-se humilhado, trataram-no mal."

Em toda esta turbulência que está instalada em Alvalade, Joaquim Carvalho não compreende a animosidade das claques contra o guarda-redes: "Disseram-me que não gostam do Rui Patrício. Não posso provar que é verdade, mas surpreendem-me algumas coisas. Ele pode estar a ser acusado de coisas que não fez."

Carvalho faz questão também de dizer que é "muito amigo" de Bruno de Carvalho, sobre quem diz ter "falhado imenso", mas salienta que "os jogadores têm de pensar duas vezes antes de tomarem determinadas atitudes", até porque, sublinha, também têm algumas culpas no cartório: "Perderam o segundo lugar, a Taça de Portugal, acontece, mas também é verdade que podiam ter dado mais qualquer coisinha em alguns jogos. Eu sei disso porque também joguei e sei ver essas coisas."

Um desejo de "boa sorte"

Está a decorrer o prazo de sete dias, nos quais, segundo a lei, Rui Patrício poderá voltar atrás na rescisão de contrato com justa causa com o Sporting. E, nesse sentido, Carvalho acredita que o guarda-redes ainda poderá voltar atrás na sua decisão, mas, se assim não for, faz questão de desejar felicidades ao rapaz que um dia descobriu aos 11 anos no Leiria e Marrazes. "Se ele for mesmo embora, que tenha muita sorte no clube onde for jogar e que saiba bem onde vai meter os pés, porque as coisas serão diferentes na sua carreira. Mas que continue a ser o mesmo Rui Patrício de sempre", frisou.

Rui Patrício e Daniel Podence foram os primeiros jogadores a avançarem com a rescisão contratual alegando justa causa, com cartas enviadas ao Sporting muito idênticas, mas nos próximos dias outros futebolistas poderão seguir-lhes o exemplo, pois muito se tem falado na possibilidade de William Carvalho, Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia e Bas Dost (ontem foi apontado ao Sevilha, clube da I Liga espanhola que terminou o campeonato na sétima posição) seguirem os mesmos passos, o que, a acontecer, deixará a SAD sportinguista em grandes dificuldades desportivas e sobretudo financeiras.