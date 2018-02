Três reforços ficam fora da lista para a Liga Europa

Pub

Os reforços Josip Misic, Wendel e Lumor ficaram fora da lista de inscritos do Sporting para a Liga Europa de futebol, com Fredy Montero, Ruben Ribeiro e Bryan Ruiz a serem as novidades nos 'leões'.

Montero, que regressou ao clube, e Ruben Ribeiro foram os outros reforços dos 'leões' e entraram na lista para a competição europeia, juntando-se a estes Bryan Ruiz, que esteve afastado da equipa no início da temporada, mas foi reintegrado.

Da lista saíram seis jogadores que foram transferidos no mercado de inverno: Gelson Dala (Rio Ave), Mattheus Oliveira (Vitória de Guimarães), Tobias Figueiredo (Nottingham Forest), Iuri Medeiros (Génova), Alan Ruiz (Colón) e Jonathan Silva (Roma).

O Sporting defronta nos 16 avos de final da Liga Europa o Astana, enquanto o Sporting de Braga, outra equipa portuguesa em competição, joga com o Marselha.

Nos bracarenses, Wilson Eduardo, recuperado de lesão, e os reforços Diogo Figueiras e Andrej Lukic foram inscritos, com o brasileiro Reyller, a terceira contratação de inverno, a ficar de fora.

Em relação à primeira lista dos 'arsenalistas', saíram Ricardo Ferreira e Fransérgio, lesionados com gravidade, e André Moreira, que saiu para o Belenenses.